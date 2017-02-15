Президент Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочим визитом в Бельгию

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ВБ

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 15 февраля, вылетел с рабочим визитом в Королевство Бельгия.

В рамках визита глава государства проведет двусторонние встречи с королем Бельгии Филиппом, Председателем Европейского Совета Дональдом Туском, Председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини.

По итогам встреч запланировано подписание двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским Союзом по ключевым направлениям.

Далее президент КР посетит с рабочим визитом город Мюнхен Федеративной Республики Германия, где примет участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности.

На полях конференции Алмазбек Атамбаев встретится с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры двух государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений между Кыргызстаном и Германией, а также обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

URL: http://www.vb.kg/355462
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ангела Меркель, Бельгия, Европейский союз
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