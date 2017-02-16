В Бельгии у министра украли велосипед во время конференции о велодорожках

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Министр транспорта Бельгии Бен Вейтс 14 февраля провел пресс-конференцию, посвященную расширению сети велосипедных дорожек, передает Медуза. Мероприятие проходило в городе Халле (около 20 километров от Брюсселя) и министр приехал из столицы на велосипеде, который во время пресс-конференции украли.

Кража обнаружилась, когда Вейтс пригласил журналистов и фотографов на стоянку для велосипедов, чтобы сделать фотографии для СМИ.

"Министр приехал на своем гоночном велосипеде и пристегнул его надежным замком. После пресс-конференции, которая длилась около получаса, выяснилось, что велосипед украли", - подтвердил пресс-секретарь Вейтса.

URL: http://www.vb.kg/355472
Теги:
Бельгия
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