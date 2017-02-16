В областях бушует снегопад. В Джалал-Абаде рухнула крыша "Кыргызтелекома"

В Токтогульском районе Джалал-Абадской области под тяжестью снега провалилась крыша здания филиала "Кыргызтелекома". Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций.

Как уточняется, ЧП произошло в селе Уч-Терек вчера, 15 февраля, примерно в 8 часов утра.

"Там не выдержала только крыша, сумму ущерба специалисты определили в размере 134 тысяч сомов. Само же здание в порядке, повреждений нет, снегопад там продолжался около 12 часов. Ввиду чего кровля и не выдержала", - сообщили в пресс-службе МЧС КР.

Толщина снежного покрова составила 53 см в городе Токтогул, а в селе Уч-Терек – 43 см, отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось что в связи со снегопадом и превышенной нормой выпавших осадков глава Чаткальского района ввел режим чрезвычайной ситуации в айыльных округах Чаткал и Канышкыя.

Кроме того был зафиксирован случай обрушения крыши школы №18 в селе Которомо Джалал-Абадской области. Принято решение учащихся возить в другую ближайшую школу.

Отметим, в Нарынской области в Атбашинском районе также у двух жилых домов рухнула крыша. По сообщению МЧС, кровля не выдержала снежную массу.