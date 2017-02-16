Жителей штата Иллинойс будут готовить к ЧС на примере зомби-апокалипсиса

Жителей американского штата Иллинойс будут официально готовить к нашествию зомби. Месяц подготовки к зомби-апокалипсису на самом деле послужит цели подготовить граждан к реальным чрезвычайным ситуациям, сообщает TJournal со ссылкой на CNN.

Месяцем зомби в Иллинойсе правительство объявило октябрь 2017 года. В течение этого месяца граждан будут учить правилам выживания во время нашествия живых мертвецов.

На самом деле этот ход является социальной программой, в рамках которой правительство хочет обучить жителей поведению во время реальных угроз, например, природных катаклизмов. Законодатели решили, что если население будет готово к зомби-апокалипсису, то и к стихийному бедствию тоже будет готово.

Как отметили авторы резолюции о зомби-апокалипсисе, большинство граждан не знают, как действовать во время чрезвычайных ситуаций, не имеет запасного плана, запаса продуктов и необходимого оборудования на случай ЧС.

Для отработки навыков спасения правительство решило использовать модель поведения зомби из сериала "Ходячие мертвецы", подразумевая, что они будут представлять проблему, которая надвигается медленно, но неотвратимо.

Социальные службы США уже не впервые эксплуатируют тему зомби для привлечения внимания людей к проблеме выживания в чрезвычайных условиях. В 2011 году ведомство, отвечающее за здравоохранение и безопасность, опубликовало на своём сайте советы на случай нашествия зомби, чтобы таким образом привлечь внимание к более важной теме защиты во время ЧС или террористической атаки.