В ЖК требуют проверить причастность сына Бекназарова к радикальным органам

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Гулиза Авазова

Депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина потребовала проверить причастность сына Азимбека Бекназарова - Руслана Бекназарова к религиозным и радикальным органам. Об этом она заявила сегодня, 16 февраля, на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, некий Руслан Бекназаров, который оскорбил память погибших 7 апреля 2010 года и был замешан в убийствах во время ошских событий, теперь призывает о смене государственного конституционного строя, в частности призывает муниципальных служащих не подчиняться законам. "Он собирает подписи об изъятии у меня депутатского мандата, и я требую провести расследование по радикальным высказываниям, угрозам и призывам не подчиняться законам государственности", - добавила Карамушкина.

Помимо этого, депутат потребовала принять меры по отношению тех, кто среди подписчиков являются муниципальными и госслужащими, а также студентов вузов согласно закону.

"Я настаиваю, чтобы правительство провело тщательную проверку исполнения закона. Вера во Всевышнего - это прежде всего религия совести", - сказала депутат.

Отметим, на прошлой неделе Карамушкина выступила против тех, кто покидал рабочие места ради совершения пятничного намаза. По мнению депутата, Кыргызстан - светское государство, и получают они зарплату от государства, а не от Высших сил.

После этого в соцсети Руслан Бекназаров начал собирать подписи об изъятии депутатского мандата у Ирина Карамушкиной.

URL: http://www.vb.kg/355487
Теги:
Азимбек Бекназаров, парламент
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Комментарии
Merydyt Okport
16.02.2017, 12:59
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Сын Бекназарова нацик и развёл русофобию неверно истолковав слова Карамушкиной. Она не наезжала на ислам, мусульман, а лишь отметила, что чиновники должны работать, а не пропадать в пятницу под якобы оговоркой "я на намаз".

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