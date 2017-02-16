В республике произошел сбой сигнала по приему цифрового телевещания

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ВБ

Жители регионов почти сутки наблюдали сбои сигнала в цифровом телевещании. В связи с чем ОАО "Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания" приносит свои извинения за причиненные неудобства.

В "РПО РМТР" сообщили, в связи с предстоящим переходом аналогового телевизионного вещания на цифровое эфирное вещание в период с 06.00 15 февраля по 06.00 16 февраля проводились работы по модернизации цифровой радиорелейной сети по всей республике. По этой причине возникали технические перерывы трансляции социального пакета.

Данные работы также продолжатся 16-17 февраля, в связи с этим возможны также технические перерывы.

URL: http://www.vb.kg/355489
Теги:
телевидение, Кыргызстан
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