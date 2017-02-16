В парламенте вновь хотят отставки правительства и требуют отчет

Парламентская фракция "Онугуу-Прогресс" приняла решение об отставке правительства. Об этом сегодня, 16 февраля, на заседании Жогорку Кенеша заявил ее лидер Бакыт Торобаев.

Парламентарии требуют отчета правительства за 2016 год.

"Государственный долг является дефицитом. В июле внутренний долг увеличился на 3 млрд 800 млн сомов. 1 млрд 200 млн сомов были направлены на государственную ипотеку. Где остальные деньги, на какие экономические нужды они были направлены?

По Национальной стратегии развития 2013-2017 г. было заложено 77 новых объектов на общую сумму 11 млрд долларов. Нет точной информации, какие это объекты, на какую сумму, где были построены?" - спрашивал Торобаев.

Также он требовал от кабмина информацию о том, сколько айыл окмоту были выведены из дотации.