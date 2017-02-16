Строкова: Нам нужны психотерапевты. Психика детей не выдерживает нагрузки

207  0
Родион Решетов

Сегодня в Бишкеке подняли проблему насилия над детьми в Кыргызстане. В обсуждении принимают участие депутаты ЖК КР и БГК, а также представители соцзащиты, Минздрава, гражданские активисты, детектора школ и учителя.

В ходе круглого стола было отмечено, что защита прав и интересов детей все больше оказывается в центре внимания мирового сообщества.

Стоит отметить, по мнению депутата парламента КР Евгении Строковой, очень важно прививать обществу практику обращения к психотерапевту.

"Сейчас часто переводят стрелки друг на друга, то виноваты в мэрии, то в Минобразования. Но никто не хочет брать ответственность на себя. Но давайте начнем с себя, нам нужна психотерапевтическая популяризация психотерапевтической помощи. К психологам мы как-то обращаемся, еще спокойно идет реакция. Но жизнь у нас так быстро развивается, и психика, тем более детей, не выдерживает. В то время как слова "терапевт" многие боятся, как страшного диагноза", - отметила Строкова.

URL: http://www.vb.kg/355493
Теги:
дети, насилие, несовершеннолетние, семейное насилие
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  