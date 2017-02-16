Задержаны псевдоработники Соцфонда, обкрадывавшие пенсионеров

67  0
ВБ

В ГУВД г. Бишкек поступила информация о том, что группа женщин в составе нескольких человек занималась мошенничеством. Они, войдя в доверие, представившись работниками Соцфонда, под предлогом оказания помощи людям пенсионного возраста проникали в дом, где похищали накопленные денежные средства и ювелирные изделия, после чего скрывались в неизвестном направлении.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками столичного управления уголовного розыска были задержаны две женщины: Наталья Ильинична Марковская, 1981 г.р., и Кристина Валентиновна Марковская, 2000 г.р. Обе уроженки Чуйской области.

Третья подозревая - Светлана Викторовна Казанкова, 1994 г.р., также уроженка Чуйской области, уже ранее была задержана и водворена в СИЗО №1 .

Следственным отделом в УВД Первомайского района возбуждено уголовное дело по ст. 166, 164 УК КР.

На данный момент проводятся следственные мероприятия по установлению причастности к аналогичным преступлениям, совершенным в Бишкеке и Чуйской области.

В связи с этим правоохранительные органы просят всех, кто пострадал от преступных деяний вышеуказанных лиц сообщить по следующим номерам телефона: 0778 75 00 05, 0553 102 631, 0705 774 377.

URL: http://www.vb.kg/355495
Теги:
ГУВД, мошенничество, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  