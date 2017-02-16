Задержаны псевдоработники Соцфонда, обкрадывавшие пенсионеров

В ГУВД г. Бишкек поступила информация о том, что группа женщин в составе нескольких человек занималась мошенничеством. Они, войдя в доверие, представившись работниками Соцфонда, под предлогом оказания помощи людям пенсионного возраста проникали в дом, где похищали накопленные денежные средства и ювелирные изделия, после чего скрывались в неизвестном направлении.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками столичного управления уголовного розыска были задержаны две женщины: Наталья Ильинична Марковская, 1981 г.р., и Кристина Валентиновна Марковская, 2000 г.р. Обе уроженки Чуйской области.

Третья подозревая - Светлана Викторовна Казанкова, 1994 г.р., также уроженка Чуйской области, уже ранее была задержана и водворена в СИЗО №1 .

Следственным отделом в УВД Первомайского района возбуждено уголовное дело по ст. 166, 164 УК КР.

На данный момент проводятся следственные мероприятия по установлению причастности к аналогичным преступлениям, совершенным в Бишкеке и Чуйской области.

В связи с этим правоохранительные органы просят всех, кто пострадал от преступных деяний вышеуказанных лиц сообщить по следующим номерам телефона: 0778 75 00 05, 0553 102 631, 0705 774 377.