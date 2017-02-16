Грабитель, вор и хулиган. Все они водворены в ИВС

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ВБ

15 февраля с заявлением в милицию обратился житель столицы 26-летний О.К. о том, что его ограбили. Так, 14 февраля примерно в 20.00 в жилмассиве З-Поселок грабитель, применив физическую силу, отобрал деньги в размере 38 тыс. сомов.

По горячим следам подозреваемый в совершении данного преступления был задержан. Им оказался уроженец Ошской области, 37-летний А.Т.

По данному факту следственным отделом УВД Первомайского района возбужденно уголовное дело по ст. 167 ("Грабеж") УК КР. В настоящее время задержанный водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. Проводится расследование.

В тот же день в Национальный хирургический центр поступил горожанин К.А, 1987 г.р., с ножевым ранением в области живота. Следователям о случившемся он объяснил, что в одном из кафе, расположенном на улице Ден Сяопина, нанес ножевое ранение его знакомый. Вскоре друг потерпевшего, 20-летний И.Э был задержан. Начато следствие.

15 февраля ранним утром в 04.00 в милицию поступил звонок. Бишкекчанка 1951 г.р. М.Б. сообщила, что в ее доме вор. На место преступления выехала патрульная милиция и оперативно задержала 24 летнего А.Э.

Задержанного передали в следственный отдел УВД Свердловского района.

URL: http://www.vb.kg/355497
Теги:
ГУВД, кража, ограбление, поножовщина, Бишкек, Патрульная милиция
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