Жогорку Кенеш отклонил проект закона о статусе судей

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Гулиза Авазова

Жогорку Кенеш отклонил проект закона "О статусе судей". Такое решение парламент принял сегодня, 16 февраля, на заседании ЖК.

Согласно документу, судья после прекращения своих полномочий и освобождения от занимаемой должности не может быть привлечен к уголовной и административной ответственности, налагаемой в судебном порядке за деяния, совершенные им в период осуществления полномочий.

Ранее президент страны Алмазбек Атамбаев возразил данному законопроекту и вернул его в парламент.

Сегодня депутаты также согласились с возражениями президента и отклонили проект закона.

URL: http://www.vb.kg/355498
Теги:
парламент, судья
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