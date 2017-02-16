Жогорку Кенеш отклонил проект закона "О статусе судей". Такое решение парламент принял сегодня, 16 февраля, на заседании ЖК.

Согласно документу, судья после прекращения своих полномочий и освобождения от занимаемой должности не может быть привлечен к уголовной и административной ответственности, налагаемой в судебном порядке за деяния, совершенные им в период осуществления полномочий.

Ранее президент страны Алмазбек Атамбаев возразил данному законопроекту и вернул его в парламент.

Сегодня депутаты также согласились с возражениями президента и отклонили проект закона.