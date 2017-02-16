Американцы попросили Трампа выгнать Сороса из США

450  0
www

На сайте Change.org появилась петиция, в которой президента США Дональда Трампа призывают выгнать из страны миллиардера Джорджа Сороса, пишет RT.

Автор петиции композитор Ванесса Фелтнер попросила Трампа лишить Сороса гражданства США, который, по её словам, проплачивает протесты, в том числе и в Америке, чтобы расколоть общество.

"Он оплачивал массовые беспорядки, в которых были ранены и убиты невинные люди, а их дома были разрушены. Мы видели, что он спонсировал бунты в Европе, а теперь это грозит Америке. Сорос - бессердечный монстр, который может уничтожить весь мир и заставить нас подчиниться его условиям", - считает Фелтнер.

Она надеется, что Трамп также запретит Соросу и его семье вести бизнес в Америке и подкупать политиков.

URL: http://www.vb.kg/355502
Теги:
США
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  