Американцы попросили Трампа выгнать Сороса из США

На сайте Change.org появилась петиция, в которой президента США Дональда Трампа призывают выгнать из страны миллиардера Джорджа Сороса, пишет RT.

Автор петиции композитор Ванесса Фелтнер попросила Трампа лишить Сороса гражданства США, который, по её словам, проплачивает протесты, в том числе и в Америке, чтобы расколоть общество.

"Он оплачивал массовые беспорядки, в которых были ранены и убиты невинные люди, а их дома были разрушены. Мы видели, что он спонсировал бунты в Европе, а теперь это грозит Америке. Сорос - бессердечный монстр, который может уничтожить весь мир и заставить нас подчиниться его условиям", - считает Фелтнер.

Она надеется, что Трамп также запретит Соросу и его семье вести бизнес в Америке и подкупать политиков.