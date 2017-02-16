МВД: Мы не имеем отношения к предупреждениям при посещении порносайтов

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ВБ

МВД не имеет отношения к предупреждениям, появляющимся при посещении некоторых сомнительных сайтов. Об этом заявили в силовом ведомстве.

В последнее время на телефон доверия поступает информация от пользователей интернета, что в глобальной сети при посещении порносайтов они натыкаются на предупреждения от Министерства внутренних дел. Имеется несколько таких фактов.

В частности, предупреждения носят информацию следующего характера:

"МВД зафиксировало на вашем электронном устройстве незаконные действия. Просмотр и хранение видеоматериалов, содержащих элементы насилия, педофилии, гей-порнографии и видеопорнографии с лицами младше 18 лет. Такие действия содержат в себе состав административного правонарушения и влекут за собой наложение административного взыскания в размере 1000 сомов и более. В случае уклонения от уплаты штрафа последует уголовная ответственность".

В этой связи МВД информирует, что к данным сообщениям не имеет никакого отношения и не блокирует компьютер или смартфоны граждан. Это очередная схема мошенничества неизвестных лиц. Очевидно, что компьютер заражен, вследствие чего блокируется работа браузера и на мониторе появляется текст якобы от правоохранительных органов о нарушении закона.

Если же для разблокировки мошенники потребуют заплатить штраф под угрозой того, что материалы будут переданы в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности за хранение и копирование порнографического контента, граждане ни в коем случае не должны поддаваться на провокации аферистов и производить оплату на предлагаемый электронный кошелек, предупреждают в МВД.

При таких подобных фактах необходимо немедленно обратиться в органы внутренних дел. Гражданам рекомендуется не допускать запуск подозрительных программ на компьютере или смартфоне и не посещать ресурсы сомнительного содержания, говорится в сообщении.

URL: http://www.vb.kg/355509
Теги:
Интернет, мошенничество, МВД
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