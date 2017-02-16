Сегодня: старые песни об отставке, угроза роспуска, смертельный наезд

Им не сидится спокойно. Фракция "Онугуу-Прогресс" вновь выступила с инициативой об отставке правительства. Как сообщил лидер партии Бакыт Торобаев, такое решение принято в связи с неудовлетворительными результатами интеграции Кыргызстана в ЕАЭС. Выглядит все, как очередной постановочный спектакль по мотивам недоработок предыдущих премьеров. Но на этом продолжают спекулировать. Есть такие фракции, которые ни дня не могут без скандала, других способов напомнить о своем существовании в политике у них, видимо, просто нет.

Двумя неделями ранее с идеей об отставке правительства носился в парламенте Текебаев. По его инициативе начался сбор подписей, чем закончилась бессмысленная затея, никто не знает. Главный социалист уехал на Кипр, теперь в парламенте гадают, с кем он там общался - с беглым Бакиевым или с опальным казахстанским олигархом Аблязовым. Все громче звучат голоса депутатов, призывающих ГКНБ выяснить, не изменил ли Текебаев родине на далеком греческом острове.

Угроза роспуска. В городском кенеше Джалал-Абада бушуют страсти, там менее чем за месяц дважды переформатировалась коалиции большинства, но местные депутаты так и не смогли провести ни одного полноценного заседания.

В середине января было создан альянс из фракций "Онугуу-Прогресс", "Республика - Ата-Журт" и "Ата-Журт". Оставшиеся в оппозиции СДПК и "Кыргызстан" сессию проигнорировали, тем самым сорвав выборы и торага, и мэра Джалал-Абада. Коалиция просуществовала 15 дней и развалилась.

После переформатирования в большинстве оказались уже СДПК, "Кыргызстан" и переметнувшаяся на их сторону "РАЖ". Проведение новой сессии сорвали уже "Онугуу-Прогресс" и "Ата-Журт". Сегодня представители этих фракций не явились на заседание. Из-за отсутствия кворума сорвана уже вторая подряд сессия, а это серьезный повод для роспуска городского кенеша.

В Чаткальском районе отменен режим ЧС. Он был введен в связи с обильными снегопадами, которые не прекращались несколько дней. В айыльных аймаках Каныш-Кыя и Чаткал высота снежного покрова достигала двух метров. В глубоких сугробах увязали и люди, и техника. Местные власти совместно с МЧС организовали работы по очистке улиц.

В течение двух дней проблему удалось разрешить. Местные жители свободно передвигаются пешком, дороги также открыты для проезда транспортных средств. Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, режим чрезвычайной ситуации был отменен сегодня утром.

Смертельный наезд. Сегодня ночью примерно в 00.30 на пересечении улиц Шабдан Баатыра и Ахунбаева молодая девушка за рулем Toyota Camrу сбила 29-летнюю женщину. В результате от полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Установлено, что погибшая - жительница Каракола.

Находившаяся за рулем автомобиля 23-летняя бишкекчанка задержана. Следственные органы устанавливают обстоятельства, сопутствовавшие смертельному ДТП. Назначены необходимые экспертизы. Машина, на которой был совершен наезд, водворена на штрафную стоянку.

Служебные собаки раскрыли два наркопреступления на Иссык-Куле. Об успешно проведенных операциях сообщает пресс-служба областного УВД. 15 февраля в Тюпском районе при проверке автомашины "Субару-Форестер" собака по кличке Нанни учуяла запах наркотического вещества у одного из пассажиров. У 23-летнего жителя села Жаны-Жол Чуйской области было обнаружено 163 грамма гашиша.

В этот же день по поступившей оперативной информации был произведен санкционированный обыск в доме 50-летнего жителя села Качыбек. Служебная собака по кличке Айрис нашла 720 граммов гашиша, спрятанного в стеклянной банке. Вот такие сотрудники появились в милиции, их не проведешь.

Опять идут холода. Только немного начало пригревать солнышко, как синоптики огорчили нас сводкой о том, что уже завтра погода сильно испортится. 17 февраля на всей территории республики ожидаются дожди, переходящие в снег. Вместе с осадками, которые местами будут обильными, придет и резкое похолодание.

В выходные дни погода совсем испортится. 20 и 21 февраля ожидается понижение температуры воздуха, ночью практически повсеместно до -15-ти, а высокогорном районе 33 градуса мороза. Днем будет несколько теплее, но погода явно не будет сопутствовать прогулкам или отдыху на природе. Повышения температуры воздуха и появления в небе яркого солнца стоит ожидать не ранее вторника следующей недели.