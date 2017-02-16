Обсуждение темы насилия над детьми. Депутаты БГК не дождались коллег из ЖК

Практически каждый второй ребенок в Кыргызстане в возрасте до 16 лет сталкивается с насилием. Такие данные приводит заместитель председателя Бишкекского городского кенеша Валентина Лисниченко.

По ее словам, это касается насилия в семье, в школе, среди сверстников и т.д. Эту проблему горкенеш планировал обсудить с депутатами Жогорку Кенеша. На круглый стол по вопросам насилия над детьми был приглашен весь парламентский комитет по социальным вопросам, однако пришла только Евгения Строкова.

"Насилие над детьми обретает все более изощренные формы. Если до настоящего времени в нашей жизни имело место насилие физического и сексуального характера, то в последнее время вызвало огромный резонанс насилие психологического характера, повлекшее за собой гибель детей. Это различные игры в социальных сетях", - сказала Лисниченко.

По словам председателя БГК Канатбека Музуралиева, больше всего случаев насилия происходит внутри семьи, в отношении не только детей, но и в отношении женщин, а также пожилых людей.

"Мы должны на уровне протокола обратиться к своим коллегам из парламента. Почему я акцентирую внимание на парламенте? Потому что на самом деле решение проблемы насилия - это не муниципальный заказ. Но муниципалитет выполняет работу насколько может. Было бы неплохо, чтобы за этим столом были и представители правительства", - отметил председатель БГК Канатбек Музуралиев.

По окончании круглого стола участники подготовили резолюцию с рекомендациями. Данный документ они отправят на рассмотрение в парламент.