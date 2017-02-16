Депутаты выступили против повышения цен на разрешение на работу в КР

114  0
Гулиза Авазова

Сегодня, 16 февраля, на заседании Жогорку Кенеша рассмотрели поправки в некоторые законодательные акты, в частности "О внешней миграции", "О внешней трудовой миграции" и "О государственной пошлине".

Депутаты обсудили проект закона о выдаче разрешений на работу на территории КР иностранному гражданину (лицу без гражданства). Отметим, в этом году, согласно ежегодной квоте на трудовую миграцию, 14,1 тысячи иностранцев смогут получить разрешение на работу.

Один из инициаторов Жамалдин Зиядинов отметил, что стоимость разрешения увеличивается с 4 до 40 тысяч сомов. Из поступивших средств, 90% направляются в республиканский бюджет, а 10% - в органы в области миграции.

По мнению депутата, таким образом можно пополнить республиканский бюджет.

Однако по мнению депутата Азамата Арапбаева, надо делать деньги не на продаже квот, а, например, на развитии бизнеса и предприятий.

Другой депутат Дастан Бекешев отметил, что в страну приезжают не только торговцы, которым можно оставить 40 тыс. сомов, но и другие, в частности, квалифицированные врачи, которых не хватает в стране, или специалисты в области образования. "Они оказывают услуги нашим гражданам, делают операции. Если это квалифицированный специалист, почему он должен платить высокую пошлину?" - спросил депутат.

Также еще несколько парламентариев предложили сделать бесплатным разрешение для важных профессий, а для торговцев оставить высокую цену.

URL: http://www.vb.kg/355516
Теги:
парламент, пошлины
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  