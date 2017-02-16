Депутаты выступили против повышения цен на разрешение на работу в КР

Сегодня, 16 февраля, на заседании Жогорку Кенеша рассмотрели поправки в некоторые законодательные акты, в частности "О внешней миграции", "О внешней трудовой миграции" и "О государственной пошлине".

Депутаты обсудили проект закона о выдаче разрешений на работу на территории КР иностранному гражданину (лицу без гражданства). Отметим, в этом году, согласно ежегодной квоте на трудовую миграцию, 14,1 тысячи иностранцев смогут получить разрешение на работу.

Один из инициаторов Жамалдин Зиядинов отметил, что стоимость разрешения увеличивается с 4 до 40 тысяч сомов. Из поступивших средств, 90% направляются в республиканский бюджет, а 10% - в органы в области миграции.

По мнению депутата, таким образом можно пополнить республиканский бюджет.

Однако по мнению депутата Азамата Арапбаева, надо делать деньги не на продаже квот, а, например, на развитии бизнеса и предприятий.

Другой депутат Дастан Бекешев отметил, что в страну приезжают не только торговцы, которым можно оставить 40 тыс. сомов, но и другие, в частности, квалифицированные врачи, которых не хватает в стране, или специалисты в области образования. "Они оказывают услуги нашим гражданам, делают операции. Если это квалифицированный специалист, почему он должен платить высокую пошлину?" - спросил депутат.

Также еще несколько парламентариев предложили сделать бесплатным разрешение для важных профессий, а для торговцев оставить высокую цену.