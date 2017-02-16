Евросоюз намерен поднять регионы Кыргызстана. Цена вопроса - 72 млн евро

Это первые результаты поездки Президента, или заранее обговорено?! Но в любом случае молодцы нашим властям. И спасибо Европе за поддержку нашей молодой демократии.
Евросоюз готов оказать безвозмездную финансовую помощь в развитии регионов Кыргызстана.
Соглашение подписано сегодня в Брюсселе (Бельгия) в рамках рабочей поездки президента КР Алмазбека Атамбаева.
В ходе переговоров определена сумма и сроки предоставления гранта.
Так, в течение 7 лет Кыргызстану выделят 72 млн евро.
Первый транш в 10 млн евро для развития сельского хозяйства получит Джалал-Абадская область.
Помимо этого выделен очередной транш в 13 миллионов евро на верховенство права.