Евросоюз намерен поднять регионы Кыргызстана. Цена вопроса - 72 млн евро

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Виктория Куренева

Евросоюз готов оказать безвозмездную финансовую помощь в развитии регионов Кыргызстана.

Соглашение подписано сегодня в Брюсселе (Бельгия) в рамках рабочей поездки президента КР Алмазбека Атамбаева.

В ходе переговоров определена сумма и сроки предоставления гранта.

Так, в течение 7 лет Кыргызстану выделят 72 млн евро.

Первый транш в 10 млн евро для развития сельского хозяйства получит Джалал-Абадская область.

Помимо этого выделен очередной транш в 13 миллионов евро на верховенство права.

URL: http://www.vb.kg/355522
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Бельгия, грант, Европейский союз
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Комментарии
Нурайым Абдырахманова
16.02.2017, 17:40
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Это первые результаты поездки Президента, или заранее обговорено?! Но в любом случае молодцы нашим властям. И спасибо Европе за поддержку нашей молодой демократии.

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