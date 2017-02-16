В Бишкеке на стройке обрушилась плита перекрытия. Есть пострадавшие

В Бишкеке на пересечение пр. Чуй и ул. Ибраимова обвалилась плита перекрытия на пятом этаже стройплощадки. Как сообщает пресс-служба МЧС, пострадали 4 человека.

Первой на место происшествия прибыла бригада скорой медпомощи. Пострадавших доставили на машине скорой помощи в городскую больницу № 4.

Как сообщили медики, трое пострадавших находятся в реанимации. Еще один сейчас проходит медицинское обследование.

Прибывшие на место спасатели обследовали территорию стройплощадки.