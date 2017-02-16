В Бишкеке на стройке обрушилась плита перекрытия. Есть пострадавшие

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Глеб Куренев

В Бишкеке на пересечение пр. Чуй и ул. Ибраимова обвалилась плита перекрытия на пятом этаже стройплощадки. Как сообщает пресс-служба МЧС, пострадали 4 человека.

Первой на место происшествия прибыла бригада скорой медпомощи. Пострадавших доставили на машине скорой помощи в городскую больницу № 4.

Как сообщили медики, трое пострадавших находятся в реанимации. Еще один сейчас проходит медицинское обследование.

Прибывшие на место спасатели обследовали территорию стройплощадки.

URL: http://www.vb.kg/355529
Теги:
МЧС, Бишкек
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Комментарии
555
16.02.2017, 18:38

уже какой раз там падает куда смотрит Госэкотехинспекция? 

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Кана
16.02.2017, 18:44

Как помнится там и ранее стена падала, значит уже сначала нарушения правил строительства. Снаряд дважды в одну воронку не попадает.

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