Источник: Атамекеновцы готовятся экстренно вылететь в Турцию

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ВБ

По информации надежного источника, фракция "Ата Мекен" готовит поездку в Турцию для встречи с депутатами турецкого парламента.

Как сообщается, этот вопрос обсуждался на встрече Каныбека Иманалиева с послом Турции в Кыргызстане Метином Кылычем. При этом Иманалиев сообщил партийным соратникам о необходимости срочной подготовки, которую уже согласовал с турецким послом.

Как отмечает источник, персона турецкого посла весьма неоднозначна. В период его деятельности отношения Кыргызстана с Турцией изменились не в лучшую сторону. Кроме того, с молчаливого согласия дипломата мы наблюдаем, как турецкие СМИ представляют граждан Кыргызстана в образе международных террористов и распространяют неподтвержденную информацию.

Вместо того чтобы искать пути для нормализации взаимоотношений между официальным Бишкеком и Анкарой, посол то и дело встречается с оппозиционными политиками и ведет тем самым неоднозначную игру.

Вспомним, как в прошлом году Метин Кылыч предлагал проспонсировать проекты Равшана Жээнбекова и Азимбека Бекназарова.

Возможно, атамекеновцы попытаются вбить клин между Эрдоганом и Атамбаевым, использовав недопонимание, которое складывалось между нашими странами по поводу гюленовских организаций на территории Кыргызстана.

URL: http://www.vb.kg/355530
Теги:
Ата Мекен, Каныбек Иманалиев, парламент, посольство, Турция
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Комментарии
Айжана Абдылдаева
16.02.2017, 18:20
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Комментариев: 28

Мне кажется такие действия наших депутатов уже переходят  все нормы и этикета дозволенного!  За такие дела уже можно задерживать и сажать. наверняка это все подпадает под какую нибудь статью... Если они собирают финансирование мз-за рубежа для разжигания политической ситуации-то это статья...

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Самат Камчыбеков
16.02.2017, 18:36
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едут выяснять кто инфу про Текебаева слил? 

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Инна Хван
16.02.2017, 18:39
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Комментариев: 117

А шо за спешка такая? Летят, чтоб как-то отмазать своего лидера Козлоедова? 

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фрунзе
16.02.2017, 18:54

Блин, ну сколько можно нянькаться с подлецами?

ОНИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ В ОКРУГАХ!

Выгнать с треском и Козодоева первым

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