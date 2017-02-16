Источник: Атамекеновцы готовятся экстренно вылететь в Турцию

По информации надежного источника, фракция "Ата Мекен" готовит поездку в Турцию для встречи с депутатами турецкого парламента.

Как сообщается, этот вопрос обсуждался на встрече Каныбека Иманалиева с послом Турции в Кыргызстане Метином Кылычем. При этом Иманалиев сообщил партийным соратникам о необходимости срочной подготовки, которую уже согласовал с турецким послом.

Как отмечает источник, персона турецкого посла весьма неоднозначна. В период его деятельности отношения Кыргызстана с Турцией изменились не в лучшую сторону. Кроме того, с молчаливого согласия дипломата мы наблюдаем, как турецкие СМИ представляют граждан Кыргызстана в образе международных террористов и распространяют неподтвержденную информацию.

Вместо того чтобы искать пути для нормализации взаимоотношений между официальным Бишкеком и Анкарой, посол то и дело встречается с оппозиционными политиками и ведет тем самым неоднозначную игру.

Вспомним, как в прошлом году Метин Кылыч предлагал проспонсировать проекты Равшана Жээнбекова и Азимбека Бекназарова.

Возможно, атамекеновцы попытаются вбить клин между Эрдоганом и Атамбаевым, использовав недопонимание, которое складывалось между нашими странами по поводу гюленовских организаций на территории Кыргызстана.