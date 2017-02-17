Кыргызстан на 89 месте в рейтинге экономической свободы

107  0
ВБ

Кыргызстан на 7 пунктов улучшил свою позицию в рейтинге Экономической свободы американского исследовательского центра The Heritage Foundation. Тем самым уровень свободы кыргызской экономики оценивается в 61,1 балла, поднявшись на 1,5 балла в сравнении с 2016 годом. Тогда республика занимала 96-е место в мире.

В текущем рейтинге страна заняла 89-ю строчку среди 180 стран мира, расположившись между Королевством Свазиленд и Содружеством Багамских островов и опередив такие государства, как Китай, Россия, Беларусь, Словения, Хорватия и Босния и Герцеговина.

Самые высокие баллы у Кыргызстана по показателям "Налоговое бремя" – 93,7 балла, "Свобода труда" – 79,8 балла и "Фискальная свобода" – 78,9.

В сравнении с прошлым годом у республики улучшились следующие показатели рейтинга - "Свобода предпринимательства" (73,7), "Свобода торговли" (75,3), "Права собственности" (50,9), "Участие правительства" (30,3) и "Монетарная свобода" (68,5).

При этом снизились баллы по показателям "Свобода труда" (79,8) и "Государственные расходы" (55,2).

Среди стран бывшего СССР наивысшую позицию в рейтинге заняла Грузия (13-е место). На 14-м расположилась Литва, на 20-м - Латвия.

Тройку лидеров составили Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия. В десятке оказались Швейцария, Австралия, Эстония, Канада, ОАЭ, Швеция и Македония.

URL: http://www.vb.kg/355531
Теги:
рейтинг, экономика
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  