Бывшего телохранителя президента задержали и отпустили

"15 февраля, около 23.30, на пересечении ул. Медерова и Матросова во время проведения оперативно-розыскных мероприятий были остановлены автомашины марки Suburban и "Лексус-570". Машины были полностью затонированы. Во время осмотра салонов были обнаружены травматический пистолет и охотничье ружье. Разрешительных документов на оружие не было" - сообщили в столичном ГУВД.

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД доставили всех находившихся в джипах милицию, для установления личности. В ходе этой процедуры выяснилось, что в числе задержанных лиц, бывший телохранитель президента Эркин Мамбеталиев.

Как сообщили в ГУВД - после проверки задержанных отпустили. Собранные материалы дела изучает следствие. Изъятое оружие направлено на экспертизу.