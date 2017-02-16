Бывшего телохранителя президента задержали и отпустили

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Кирилл Степанюк

"15 февраля, около 23.30, на пересечении ул. Медерова и Матросова во время проведения оперативно-розыскных мероприятий были остановлены автомашины марки Suburban и "Лексус-570". Машины были полностью затонированы. Во время осмотра салонов были обнаружены травматический пистолет и охотничье ружье. Разрешительных документов на оружие не было" - сообщили в столичном ГУВД.

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД доставили всех находившихся в джипах милицию, для установления личности. В ходе этой процедуры выяснилось, что в числе задержанных лиц, бывший телохранитель президента Эркин Мамбеталиев.

Как сообщили в ГУВД - после проверки задержанных отпустили. Собранные материалы дела изучает следствие. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

URL: http://www.vb.kg/355536
Теги:
задержание, Эркин Мамбеталиев, МВД
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Комментарии
Азиз Ырыскелди
16.02.2017, 18:48
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Комментариев: 9

Главное, что оружие забрали и протокол оформили, а не отпустили отдав честь.

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