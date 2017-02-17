Дождались! Молочные продукты от компании "Шоро"

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25 лет компания неизменна в своей миссии - дарить кыргызстанцам здоровье! Только натуральное, только полезное и только вкусное!

Да, мы знаем, вы долго этого ждали. И вот мы готовы радовать вас молочными продуктами под брендом Shoro Milk.

Shoro Milk - это целая линейка молочных продуктов, натуральных и полезных. Молоко, кефир, творог, сметана, сливочное масло - это еще не полный список, ассортимент молочных продуктов будет пополняться.

Идея о запуске данного направления зародилась давно. Потребовалось немало времени, чтобы дать этой идее жизнь. Существовал ряд определенных требований к запуску молочного направления. А именно:

  1. Выполнение требований к высокому качеству продукции, разработка технологии производства продуктов без использования пищевых добавок, консервантов и антибиотиков.
  2. Приобретение и использование новейшего оборудования.
  3. Подготовка современного дизайна и качественной упаковки.

Все поставленные цели удовлетворены и Shoro Milk достойно может занять свое место на полках.

Shoro Milk - это линейка молочных высококачественных натуральных продуктов без использования сухого молока, консервантов и добавок. Производится на современном оборудовании, позволяющей готовой продукции отвечать требованиям международного стандарта в области безопасности пищевых продуктов -ISO 22000:2005 (HAСCP).

Безопасные полезные молочные продукты, прошедшие тщательный контроль качества, может предложить только ответственная компания, чьи продукты подвергаются постоянному контролю, чтобы гарантировать их безопасность и высокое качество!

О пользе молока и молочных продуктов написано и сказано много, также и доказано, что продукты этой категории легко и практически полностью усваиваются в организме человека. Не секрет, что уровень безопасности молока напрямую связан с санитарными условиями на заводе, важную роль играет и сбор молока, его ветеринарный контроль на соответствие требованиям, подтверждающим безопасность молока. После поступления на завод молоко проверяется по физико-химическим и микробиологическим показателям на соответствие требований Технического регламента Кыргызской Республики "О безопасности молока и продуктов его переработки".

Современное оборудование, отвечающее мировым стандартам для производства молочной продукции Shoro Milk, максимально сберегает полезные свойства молока, сохраняет его свежим и вкусным. Безусловно, наше молоко прежде чем пройти процесс охлаждения и попасть в упаковку, проходит процесс промышленной пастеризации. При такой тепловой обработке уничтожаются болезнетворные микробы и бактерии, которые всегда присутствуют в цельном молоке, но сохраняется большинство микроэлементов и витаминов. В одном стакане пастеризованного молока содержится изрядная порция белка, почти половина суточной нормы кальция и большой набор витаминов и минералов.

Важной задачей Shoro Milk является стремление донести максимальную пользу молочных продуктов. Основную роль в сохранении качества и полезных свойств играет упаковка. Мы позаботились не только о современной и привлекательной упаковке, но и нашли новые решения в упаковке. В Кыргызстане мы одни из первых используем упаковку DiamondCurv для молока и кефира. Упаковка с гранями DiamondCurv с крышкой большого диаметра была создана компанией "Элопак" (Норвегия), упаковка проста и удобна, открывается в один поворот, имеет отличительные свойства в легкости наливания продукта. К примеру, такой упаковкой удобнее пользоваться при переливании продукта в стакан, процесс проходит более плавно, без всплесков. А благодаря изогнутой грани, упаковку удобно держать, крепко обхватив рукой. Такие улучшенные свойства позволяют детям, молодым и пожилым людям легко открывать упаковку, а также надежно защищать продукт внутри.

Все перечисленные достоинства Shoro Milk на сегодняшний день удовлетворяют высоким требованиям и стандартам в молочной индустрии, а также взыскательным предпочтениям потребителей. Ведь молочная продукция имеет немаловажное значение в нашем рационе с целью быть и оставаться здоровыми. День за днем уже 25 лет компания "Шоро" совершенствуется и внедряет современные технологии, следует миссии - производить только натуральные, полезные и вкусные продукты, и выход молочного направления является тому подтверждением.

Shoro Milk - Мы хотим, чтобы вы жили долго!

Спрашивайте в магазинах города!

Ниже вы можете ознакомиться с информацией о молочных продуктах ShoroMilk

В центре внимания.

URL: http://www.vb.kg/355549
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#Шоро
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