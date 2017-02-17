Инаугурация президента Туркменистана состоится в Ашхабаде

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В Ашхабаде состоится церемония инаугурации вновь избранного президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, победившего на очередных президентских выборах 12 февраля, сообщает Интерфакс со ссылкой на Государственное информагентство Туркменистана.

Отмечается, что к участию в торжестве приглашены официальные зарубежные делегации, главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий.

На церемонии будут присутствовать представители международных организаций, прибывшие в Туркменистан в качестве наблюдателей, осуществлявшие мониторинг избирательного процесса на местах, послы Туркменистана за рубежом, представители национальных и зарубежных СМИ, общественности, говорится в сообщении.

Ожидается, что после церемонии инаугурации президент Туркменистана примет торжественный военный парад перед дворцовым комплексом "Огузхан".

В честь знаменательного события в столичном Дворце конгрессов будет дан праздничный концерт мастеров искусств.

Как сообщалось, на выборах президента Туркменистана, в которых участвовали девять кандидатов на высший государственный пост, проголосовало 3 миллиона 163 тысячи 692 избирателя, что составило 97,28 процента от их общего числа.

По окончательным данным Центризбиркома, за Бердымухамедова проголосовали 97,69 процента избирателей.

URL: http://www.vb.kg/355551
Теги:
президент, Туркменистан
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