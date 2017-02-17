ГНС наградила лучших налогоплательщиков Кыргызстана

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Родион Решетов

На заседании коллегии государственной налоговой службы прошла церемония награждения лучших налогоплательщиков. Председатель ГНС Октябрь Абдыкаимов отметил значительный вклад честных предпринимателей в развитие страны.

Награждал лучших первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев.

Как отметили чиновники, основная цель поощрения заключается в том, чтобы популяризировать честное и прозрачное ведение бизнеса.

"Мы получаем все сведения из районах и городских отделов ГНС. Мы не смотрим на количество уплаты суммы налогов. У нас даже были случаи, когда не юридическое лицо было лучшим налогоплательщиком. То есть он в течении года добросовестно оплачивал налоги. У некоторых чиновников даже была идея поощрять таких налогоплательщиков отсутствием проверок на год. Но сейчас мы всех проверяем по плану",- рассказал пресс-секретарь ГНС КР Эркин Сазыков.

URL: http://www.vb.kg/355553
Теги:
ГНС, награда, налоги
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