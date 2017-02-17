Адвокат по делу Самакова просит оправдать Арстанбека Ногоева

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Аида Джумашева

Сегодня, 17 февраля, в Октябрьском райсуде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Карганбека Самакова, его сына, бывшего премьер-министра Игоря Чудинова, экс-первого вице-премьера Искендера Айдаралиева и других.

Отметим, стороны перешли к прения. Напомним, гособвинение просило для главного подсудимого Самакова 19 лет лишения свободы.

В свою очередь адвокат  бывшего министра сельского хозяйства Арстанбека Ногоева  попросил суд выделить уголовное дело в отношении его подзащитного в отдельное производство, либо оправдать за недоказанностью вины.

Напомним, 15 мая Самаков был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ. Однако в ходе следствия от своих показаний, ранее представленных следователю ГП, полностью отказался основной свидетель. После чего Октябрьский районный суд избрал меру пресечения арестованному депутату в виде домашнего ареста. Все это время нардепу разрешали общаться только с близкими родственниками.

URL: http://www.vb.kg/355554
Теги:
Карганбек Самаков, суд
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