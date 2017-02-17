Круглый стол "ВБ": Клуб главных редакторов с участием Владимира Мамонтова

20 февраля в 14.00 в пресс-центре "ВБ" состоится встреча председателя Совета директоров газеты "Комсомольская правда", генерального директора радиостанции "Говорит Москва" Владимира Мамонтова (Россия) с главными редакторами СМИ Кыргызстана.
Мероприятие пройдет в формате круглого стола.
Руководители и главные редакторы средств массовой информации Кыргызстана обсудят следующие вопросы:
Организаторы мероприятия: Клуб региональных экспертов Кыргызстана "Пикир" и Фонд "Евразийцы - новая волна".
Проведение мероприятия осуществляется при поддержке Комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша и аппарата правительства Кыргызской Республики.
Аккредитация по телефонам: 0555-210-022, 0555-547-320, 0777-417-554
Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").