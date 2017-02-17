Парковать авто возле кафе стало небезопасно

В УВД Свердловского района с заявлением обратился 20-летний житель Бишкека Р.Э. Молодой человек сообщил, что неизвестные лица незаконно завладели автомашиной марки "Хонда Одиссей", припаркованной возле одного из кафе по улице Жибек Жолу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска "по горячим следам" задержан житель Ошской области, 32-летний А.Ж.

Аналогичное преступление произошло возле другого кафе.

15 января в Первомайское УВД обратился бишкекчанин, 24-летний Т.Ш. Заявитель сообщил, что неизвестные лица незаконно завладели его автомашиной марки "Хонда Цивик", припаркованной возле одного из увеселительных заведений по улице Дэн Сяопина.

Принятыми мерами по подозрению в совершении преступления задержан 23-летний житель столицы С.Э. В настоящий момент подозреваемые лица и материалы, собранные по указанным фактам переданы в территориальные управления внутренних дел столицы.

Проводиться дальнейшее расследование.