Бывшего премьер-министра Кыргызстана просят оправдать по делу Самакова

Сегодня, 17 февраля, в Октябрьском районном суде продолжилось судебное заседание по делу бывшего депутата парламента Карганбека Самакова, его сына, экс-премьер-министра Игоря Чудинова, бывшего первого вице-премьера Искендера Айдаралиева и других.

В ходе заседания адвокат экс-главы правительства Улан Дастан уулу попросил суд оправдать его подзащитного.

"Ответственность должно нести правительство в целом, а привлекают одного Чудинова. Согласно законодательству наличие мотива преступления в составе предусмотренной статьей 301 обязательно. Он определен как "личная заинтересованность". Она как мотив злоупотребления должностным положением, может быть выражена в желании извлечь выгоду неимущественного характера. Какую выгоду мой подзащитный извлек, подписав постановление правительства? Следствие не попыталось ответить на этот вопрос, также как и гособвинение во время судебного разбирательства", - сказал адвокат.

Он отметил, что следствие предъявило обвинение его подзащитному только по статье "Злоупотребление должностным полномочиями", не применив статью "соучастие" потому что преступления не было, и Чудинов закон не нарушал.

Отметим, Карганбека Самакова обвиняют в организации коррупционных действий в ходе незаконной трансформации в 2008 году земельных участков Байтикского, Лебединовского и Кара-Жигачского айыл окмоту из категории "Земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "Земли населенных пунктов".

По результатам следствия, обвинение предъявили Карганбеку Самакову по статье 30 части 4 - 303 "Организация коррупции", Жаныбеку Бакиеву и Курманбеку Бакиеву по статье 30 части 6 - 303 "Пособничество в коррупции". Сыну Карганбека Самакова - Кубанычбеку Самакову, а также их четырем подставным лицам предъявлено обвинение по статье 30 части 4 - 303 "Соисполнительство в коррупции" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Кроме того, в части вынесения незаконного постановления правительства КР "О переводе земель, расположенных на территории Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики" предъявлено обвинение бывшему премьер-министру КР Игорю Чудинову, бывшему первому вице-премьер-министру Искендеру Айдаралиеву и бывшему министру сельского хозяйства Арстанбеку Ногоеву по статье 304 "Злоупотребление должностным положением" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.