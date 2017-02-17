В суде по делу Самакова просят оправдать Курманбека и Жаныша Бакиевых

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Аида Джумашева

Сегодня, 17 февраля, в Октябрьском районном суде продолжилось судебное заседание по делу бывшего депутата парламента Карганбека Самакова, его сына, экс-премьер-министра Игоря Чудинова, бывшего первого вице-премьера Искендера Айдаралиева и других.

Отметим, что по делу проходят беглый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев и его брат Жаныш.

В своей речи адвокат заочных подсудимых попросила их оправдать.

"Мне трудно выступать, так как я в глаза не видела своих подзащитных. Однако в ходе следствия и судебных разбирательств по данному делу их вина не доказана ни свидетельскими, ни другими показаниями. В связи с чем прошу оправдать Бакиевых Курманбека и Жаныбека", - сказала юрист.

URL: http://www.vb.kg/355568
Теги:
Жаныш Бакиев, Карганбек Самаков, Курманбек Бакиев, Игорь Чудинов, суд
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