Очередной наркопреступник задержан в Иссык-Кульской области

15 февраля примерно 01.30 часов ночи сотрудниками наркоконтроля по Иссык-Кульской, Нарынской областей совместно с оперативниками в селе Балбай Тюпского района была остановлена автомашина "Хонда-Фит", движущаяся по направлению Каракол - Бишкек.

В ходе осмотра автомашины у пассажира, ранее судимого за незаконное хранение наркотических средств, 55-летнего жителя г. Бишкек Б. Калыбека было обнаружено и изъято наркотическое вещество, расфасованное в 3-литровую стеклянную банку и целлофановый пакет. При контрольном взвешивании вес наркотического вещества (гашиш) составил 1 килограмм 44 граммов.

По данному факту следственным отделением ОВД Тюпского района было возбуждено уголовное дело по ст. 246 ч. 4 ("Незаконная перевозка наркотических средств без цели сбыта в особо крупном размере") УК КР. Задержанный был водворен в ИВС ОВД Тюпского района. Ведутся следственные мероприятия.