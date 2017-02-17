Особо ценным природным объектам хотят придать статус памятников природы

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ВБ

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова поручила разработать План на 2017 год и организовать эффективную работу по развитию туризма в регионах.

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова поручила разработать План на 2017 год и организовать эффективную работу по развитию туризма в регионах. Она отметила, что необходимо активизировать работу с соседними странами - Казахстаном и Узбекистаном по созданию совместного туристического маршрута по Великому шелковому пути.

Тема развития туризма обсуждалась на очередном заседании Межведомственной комиссии с участием представителей государственных органов, бизнес-сообщества и полномочных представителей правительства в областях в режиме онлайн.

Эта комиссия была создана как диалоговая площадка между государственными структурами и бизнес сектором по вопросам развития туризма в целях развития данного сектора в Кыргызстане.

В ходе заседания участники рассмотрели вопрос придания статуса "Памятники природы" особо ценным природным объектам, а также возможности внесения изменений в нормативно-правовые акты, предусматривающие возможность строительства объектов на землях лесного фонда.

Кроме того, в связи с накопившимися вопросами и предложениями представителей туристического бизнес-сообщества принято решение о создании рабочей группы при Межведомственной комиссии. В состав постоянно действующей рабочей группы войдут представители государственных органов и бизнес-сообщества для оперативного решения текущих вопросов в сфере туризма.

URL: http://www.vb.kg/355574
Теги:
правительство, туризм, Чолпон Султанбекова
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