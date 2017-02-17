Служебно-разыскные собаки Нанни и Айрис объявили войну наркоторговцам

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий с 10 по 15 февраля было выявлено 7 фактов незаконного оборота наркотических средств.
Сотрудниками Центра профессиональной и кинологической подготовки ГТС Укиевым М.Т. и Джаналиевым Н. со своими четвероногими напарниками по кличке Айрис и Нанни совместно с сотрудниками наркоконтроля были выявлены следующие факты:
- 10.02.2017 г. в селе Чырак Джети-Огузского района выявлен факт о незаконном обороте наркотических средств общим весом 3 кг 900 граммов марихуаны;
- 11.02.2017 г. в селе Жолголот Ак-Суйского района выявлен факт о незаконном обороте наркотических средств общим весом 6 кг 700 граммов марихуаны;
- 11.02.2017 г. в городе Балыкчы на посту "Ак-Кеме" выявлен факт о незаконном обороте наркотических средств общим весом 103 грамма гашиша;
- 12.02.2017 г. в селе Сары-Тологой Тюпского района выявлен факт о незаконном обороте наркотических средств общим весом 17 кг 100 грамм марихуаны;
- 13.02.2017 г. в селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района выявлен факт о незаконном обороте наркотических средств общим весом 4 кг марихуаны;
- 14.02.2017 г. в селе Орлиное Ак-Суйского района выявлен факт о незаконном обороте наркотических средств общим весом 4,2 грамма гашиша.
- 15.02.2017 г. в селе Ново-Вознесеновка Ак-Суйского района выявлен факт о незаконном обороте наркотических средств общим весом 720 грамм гашиша.
По данным фактам в настоящее время ведутся следственные мероприятия.