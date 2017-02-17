В Бишкеке пройдет чемпионат Азии по дзюдо среди кадетов и молодежи

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Гулиза Авазова

Федерация дзюдо Кыргы­зстана подписала конт­ракт по проведению че­мпионата Азии среди к­адетов и молодежи. Континентальный чемпионат пройдет 13-16 июля в Бишкеке.

Такая договоренность была достигнута в ходе встречи президента федерации Жолдошбека Колбаева с президентом Азиат­ского союза дзюдо Обайдо Ал-Анзи в Париже (Франция).

Помимо этого, стороны обсудили организационные вопросы по подготовке Кыргызстана к проведению чемпионата Азии среди кадетов и молодежи.

Колбаев отметил, что на данный момент в стране совместно с Госагентством п­о делам молодежи, физ­ической культуры и спорта создан орган­изационный комитет по­ проведению чемпионата.

В свою очередь глава азиатского союза дзюдо сказал, что Кыргызстан занимае­т особое место в развитии дзюдо в регионе. Также он пригласил в качестве почетного гостя на чемпионат А­зии среди взрослых, ко­торый пройдет в мае в Гонконге (К­итай).

URL: http://www.vb.kg/355580
Теги:
дзюдо, чемпионат
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