Закон о деятельности МСУ возвращен с возражениями президента в парламент

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Закон о деятельности МСУ возвращен с возражениями президента в Жогорку Кенеш.

Президент Алмазбек Атамбаев возвратил с возражениями Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности органов местного самоуправления". Об этом сообщает отдел информационной политики главы государства.

Закон был принят парламентом 29 декабря 2016 года.

В целом, поддерживая вносимые изменения, президент считает, что принятый Закон в представленной редакции не может быть подписан по следующим основаниям:

  1. В целях учета интересов всех жителей городов республиканского значения и исключения лоббирования отдельных инициатив малыми группами населения предлагается пересмотреть вносимую в Закон Кыргызской Республики "О местном самоуправлении" норму, устанавливающую, что правом местной нормотворческой (народной) инициативы обладают не менее трехсот членов местного сообщества.
  2. Изменения, вносимые в статьи 35 и 37 Закона Кыргызской Республики "О местном самоуправлении", предоставляют право на образование аппаратов айыльных кенешей на основе типовых нормативов, определяемых правительством Кыргызской Республики, и исключают норму, предусматривающую исполнение обязанностей председателя айыльного кенеша на общественных началах.

URL: http://www.vb.kg/355581
Теги:
Алмазбек Атамбаев, закон, МСУ
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