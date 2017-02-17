Закон о деятельности МСУ возвращен с возражениями президента в парламент

Закон о деятельности МСУ возвращен с возражениями президента в Жогорку Кенеш.

Президент Алмазбек Атамбаев возвратил с возражениями Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности органов местного самоуправления". Об этом сообщает отдел информационной политики главы государства.

Закон был принят парламентом 29 декабря 2016 года.

В целом, поддерживая вносимые изменения, президент считает, что принятый Закон в представленной редакции не может быть подписан по следующим основаниям: