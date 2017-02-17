Премьер: Необходимо провести инвентаризацию убыточных госпредприятий

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ВБ

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поручил ФУГИ завершить работу по инвентаризации деятельности и оптимизации государственных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Глава кабмина сегодня, 17 февраля, принял председателя Фонда по управлению государственным имуществом при ПКР Болсунбека Казакова.

Обсуждена текущая деятельность и ближайшие планы ведомства по обеспечению эффективного использования, управления и приватизации государственного имущества, а также вопросы реализации политики управления и распоряжения государственной собственностью.

Председатель ФУГИ сообщил, что по результатам проведенного комплексного анализа эффективности деятельности функционирующих госпредприятий, ведомством начата работа по их оптимизации. Соответствующая работа ведется совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами под кураторством аппарата правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр указал на ряд недочетов в деятельности предприятий с государственной долей в уставном капитале. Глава правительства поручил завершить работу по инвентаризации и оптимизации государственных предприятий, для повышения рентабельности и эффективности их деятельности, увеличения отчислений в республиканский бюджет и выявления среди них убыточных организаций.

URL: http://www.vb.kg/355592
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Фонд госимущества
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