Сегодня: дело Шыкмаматова, причины обрушения на стройке, воздушные переходы

Против очередного атамекеновца возбудили уголовное дело. Генеральная прокуратура подозревает Алмамбета Шыкмаматова в коррупции и совершении служебного подлога. Вместе с ним к ответственности будут привлечены сотрудники Счетной палаты. Следствие располагает данными о том, что в 2011 году машины для аудиторов были закуплены по фиктивному тендеру, и в этом Алмамбет Шыкмаматов сыграл особую роль.

Под тендер было создано подставное ОсОО, через которое проводились финансовые документы и необходимые манипуляции. По материалам дела, фиктивный тендер был проведен по предварительному сговору председателя тендерной комиссии Иманалиева и члена комиссии Шыкмаматова с директором ОсОО "Би Стар" Юкселем. Машины для Счетной палаты были закуплены по завышенной цене, а сливки сняли члены комиссии. При этом Шыкмаматов умудрился продать государственному ведомству подержанный автомобиль своей жены по стоимости в полтора раза превышавшей рыночную.

Против экс-телохранителя президента Атамбаева могут возбудить уголовное дело. Об этом отечественным СМИ сообщил заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азамат Ногойбаев. Напомним, что о задержании Эркина Мамбеталиева стало известно накануне.

А дело выглядело примерно так. Неизвестные лица передвигались по ночному Бишкеку на двух машинах - Suburban и Lexus LS 570. Джипы с подложными номерами были полностью тонированы. В салонах внедорожников нашли два карабина "Сайга" и травматические пистолеты без разрешительных документов. Сотрудники милиции провели обязательную в таких экстренных случаях процедуру "мордой в пол" и доставили всю группу в милицию для установления личностей. Там и выяснилось, что один из задержанных - Эркин Мамбеталиев.

После проведения необходимых мероприятий экс-телохранителя президента и его товарищей отпустили. Оружие изъято, Suburban и Lexus LS 570 водворены на штрафстоянку. Назначены соответствующие экспертизы. За незаконное хранение оружия Мамбеталиев и его товарищи оштрафованы на 14 тысяч сомов. Возможно, дойдет до возбуждения уголовного дела, отметили в ГУБОП МВД.

Рухнули перекрытия на стройке. 5 рабочих пострадали, четверо госпитализированы с тяжелыми травмами. ЧП произошло накануне на объекте, который возводится на пересечении проспекта Чуй и улицы Ибраимова. На уровне пятого этажа строящегося дома произошел провал недавно залитого бетонного перекрытия на площади около 300 квадратных метров.

В причинах произошедшего поручено разобраться специалистам Госэкотехинспекции. Им предстоит установить причины обрушения и выяснить соблюдалась ли технология при возведении многоэтажного здания. По предварительным данным, не выдержали опоры, которые должны поддерживать конструкцию при затвердевании бетонного раствора. Заключение экспертов должно быть представлено через 15 дней.

Проштрафился – бери метлу. Нарушителей общественного порядка намерены привлекать к общественным работам. Они будут мести тротуары, расчищать снег и убирать мусор с улиц Бишкека. Пилотный проект уже реализуется в Свердловском районе, где по решению суда несколько хулиганов и дебоширов под надзором сотрудников милиции уже прошли курс исправительных работ.

Вставшие на путь исправления граждане обеспечиваются всем необходимым инвентарем для ударного труда по санитарной очистке родного города от мусора и грязи. На принудительные работы будут направляться граждане, совершившие мелкие правонарушения – хулиганство, пьяный дебош, выброс и сжигание мусора в неположенном месте, управление авто в нетрезвом состоянии и так далее.

В Дача-Су снимают верхний слой грунта. На месте падения турецкого грузового Боинга снимают верхний слой земли, пропитанный авиакеросином. Это необходимо, чтобы нейтрализовать воздействие токсичных примесей на окружающую среду. Они могли остаться в почве при розливе топлива из разбившегося самолета.

С территории поселка вывезено 160 кубометров грунта. Его доставляют на мусорный полигон в селе Степном Чуйской области. Отходы утилизирую особенным способом, чтобы они не оставались на поверхности. Работы по дезактивации территории на месте падения турецкого лайнера продолжаются.

Надземные переходы. С их помощью в Бишкеке попытаются хотя бы частично решить проблему пробок. Архитекторы уже приступили к проектированию этих, в общем-то, нехитрых сооружений, которые, как воздушные мосты, будут переброшены через наиболее загруженные транспортные артерии столицы. Вопрос лишь в том, будут ли ими пользоваться пешеходы, значительная часть которых привыкла перебегать проезжую часть как и где попало.

Предварительно речь идет об установке пяти надземных переходов. В районе Шампанкомбината, возле Ошского рынка и торгового комплекса "Мадина", у ЦУМа и на улице Льва Толстого. Архитекторы представили эти конструкции в виде галерей с остеклением, которое будет защищать пешеходов от осадков и ветра. На эскизах все это смотрится достаточно симпатично.