Прокуратура обжаловала приговор по делу MegaCom в Верховном суде

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Аида Джумашева

Прокуратура обжаловала приговор по делу MegaCom в Верховном суде. Об этом сегодня, 17 февраля, "ВБ" сообщил адвокат экс-советника компании Алмазбека Абекова Абаз Мамбетакунов.

В ноябре прошлого года Бишкекский городской суд приговорил бывшего советника MegaCom Алмазбека Абекова к 25 годам лишения свободы, гендиректора компании Азамата Мурзалиева - к 12 годам лишения свободы, главу фирмы ОсОО "Новострой Сервис" Аман уулу Кенжебека - к 8 годам лишения свободы.

По словам адвоката, надзорная жалоба была подана в суд последней инстанции в отношении двух подсудимых Алмазбека Абекова и экс-гендиректора MegaCom Азамата Мурзалиева.

"Прокуратура обжаловала решение по данному делу в части обвинения по перечислению денег в сумме 2 млн 265 тыс. сомов компании, которая оказывала консалтинговые услуги. Первомайский районный суд по данному эпизоду приговорил Абекова к 6 годам лишения свободы. Городская инстанция отменила данное решение и при вынесении приговора по данному эпизоду не назначила наказания. Сейчас же надзорный орган просит исключить этот пункт обвинения из приговора. В остальной части решение Бишкекского горсуда просят оставить в силе", - сказал Мамбетакунов.

Он отметил, что ни от прокуратуры, ни от Верховного суда адвокаты не получили вовремя повестки и возмущены этим фактом.

Первое судебное заседание состоится 28 февраля.

Напомним, в январе 2012 года АКС ГКНБ выявила в ЗАО "Альфа-Телеком" коррупционные схемы, ущерб от которых составил более 142 млн сомов. В мае того же года выяснилось, что помимо этого из компании в оффшорные зоны выведено еще $6 млн. Обвинение было предъявлено гендиректору компании Азамату Мурзалиеву, его советнику Алмазбеку Абекову и главе фирмы ОсОО "Новострой Сервис" Аман уулу Кенжебеку. Всех троим вменили мошенничество и злоупотребление полномочиями служащих коммерческих организаций.

URL: http://www.vb.kg/355596
Теги:
MegaCom, прокуратура, Верховный суд
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