В Фергане прошел очередной раунд переговоров по вопросу границ

123  0
ВБ

Вице-премьер-министр Жениш Разаков обсудил с заместителем премьер-министра Узбекистана Адхамом Икрамовым вопросы приграничного сотрудничества

Встреча правительственных делегаций состоялась в городе Фергана Республики Узбекистан.

На встрече стороны обсудили вопросы по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

В состав кыргызской делегации вошли специальный представитель правительства КР по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства КР Курбанбай Искандаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Узбекистане Данияр Сыдыков, а также руководители и представители соответствующих государственных органов страны.

Заместитель главы правительства Жениш Разаков сказал о необходимости скорейшего завершения работ по согласованию позиций по оставшимся неуточненным участкам линии государственной границы.

Кроме того, члены правительственных делегаций двух стран приняли участие в торжественном мероприятии по случаю 24-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном, состоявшееся 16 февраля в драматическом театре им. Бабура в городе Оше.

URL: http://www.vb.kg/355600
Теги:
граница, Узбекистан, Жениш Разаков
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  