Султанбекова: В Минкультуры нет культуры

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ВБ

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова сегодня, 17 февраля, приняла участие в заседании коллегии Министерства культура, информации и туризма по итогам 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Султанбекова отметила, несмотря на то, что утверждена Программа правительства по развитию сферы культуры до 2020 года, до сих пор не разработаны план и стратегия развития культуры.

Вице-премьер акцентировала внимание на слабую исполнительскую дисциплину сотрудников Министерства, в частности, не исполняются законы, постановления и распоряжения правительства или же исполняются с нарушением сроков. В этой связи Султанбекова отметила, что необходимо усилить работу над повышением профессиональных навыков сотрудников и их исполнительской дисциплины.

Вместе с тем она подчеркнула положительную динамику в отечественном кинематографе. Как известно, многие картины кыргызстанских режиссеров прославляют страну на международной арене и занимают призовые места.

По итогам заседания вице-премьер призвала руководство ведомства со всей ответственностью подойти к исполнению своих обязанностей и поставленных перед министерством задач.

URL: http://www.vb.kg/355603
Теги:
Министерство культуры и туризма, Чолпон Султанбекова
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