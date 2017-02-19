В Кыргызстане создана ассоциация частных агентств занятости

123  0
Родион Решетов

В Бишкеке состоялось первое заседание членов Ассоциации частных агентств занятости. В мероприятии участвовали депутаты Жогорку Кенеша, представители МВД КР, Международной организации по миграции, торгово-промышленной палаты КР, молодежной биржи труда и члены ассоциации.

Организация планирует разработать стратегию развития внешней миграции, совершать анализы текущего состояния рынка труда. Планируется расширять список стран для легального трудоустройства граждан Кыргызстана и участвовать в разработке законодательной и нормативной базы.

По сообщению ассоциации, их задачами являются помощь в легальном трудоустройстве граждан за границей, оказание правовой и информационной поддержки, координация работы кадровых компаний-членов объединения, повышение уровня знаний, профессиональной этики, защита их интересов.

"Это первое объединение в Кыргызстане, которое будет заниматься формированием и развитием рынка труда в республике, созданием профессиональной площадки для обсуждения тенденций развития, вызовов и проблем в области занятости и трудоустройства граждан, защитой интересов работающего населения и компаний-участников рынка. Под "крыло" ассоциации вошли те компании, кому небезразлично развитие рынка труда в стране. Мы готовы вместе и сообща решать вопросы трудоустройства граждан", - сказал президент ассоциации частных агентств занятости Аскербек уулу Шерболот.

Ассоциация объединяет 15 кадровых агентств рынка труда Кыргызстана и зарегистрирована в августе 2016 года. На сегодня достигнута договоренность о сотрудничестве с кадровыми агентствами России, Германии, Турции и Японии.

URL: http://www.vb.kg/355606
Теги:
трудоустройство
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  