В Кыргызстане создана ассоциация частных агентств занятости

В Бишкеке состоялось первое заседание членов Ассоциации частных агентств занятости. В мероприятии участвовали депутаты Жогорку Кенеша, представители МВД КР, Международной организации по миграции, торгово-промышленной палаты КР, молодежной биржи труда и члены ассоциации.

Организация планирует разработать стратегию развития внешней миграции, совершать анализы текущего состояния рынка труда. Планируется расширять список стран для легального трудоустройства граждан Кыргызстана и участвовать в разработке законодательной и нормативной базы.

По сообщению ассоциации, их задачами являются помощь в легальном трудоустройстве граждан за границей, оказание правовой и информационной поддержки, координация работы кадровых компаний-членов объединения, повышение уровня знаний, профессиональной этики, защита их интересов.

"Это первое объединение в Кыргызстане, которое будет заниматься формированием и развитием рынка труда в республике, созданием профессиональной площадки для обсуждения тенденций развития, вызовов и проблем в области занятости и трудоустройства граждан, защитой интересов работающего населения и компаний-участников рынка. Под "крыло" ассоциации вошли те компании, кому небезразлично развитие рынка труда в стране. Мы готовы вместе и сообща решать вопросы трудоустройства граждан", - сказал президент ассоциации частных агентств занятости Аскербек уулу Шерболот.

Ассоциация объединяет 15 кадровых агентств рынка труда Кыргызстана и зарегистрирована в августе 2016 года. На сегодня достигнута договоренность о сотрудничестве с кадровыми агентствами России, Германии, Турции и Японии.