7 бойцов элитной горно-егерской части РК попали в снежный плен и погибли

Вчера, 17 февраля, во время занятий по боевой подготовке в Жамбылской области сошла снежная лавина. Об этом сообщает центральноазиатская новостная служба.

"В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины. Совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД РК ведутся поисково-спасательные работы. В Региональном командовании "Юг" создан оперативный штаб во главе с командующим", - сообщала пресс-служба КЧС МВД РК.

На месте поисково-спасательные работы проводили более 60 человек военнослужащих в/ч 91678 и бригады скорой медицинской помощи. К вечеру было спасено десять человек. На месте обнаружены семь тел погибших.

В состав войсковой части 91678 входят специальные подразделения для ведения боевых действий в высокогорных условиях, в том числе особая горно-егерская рота, укомплектованная спортсменами-контрактниками.