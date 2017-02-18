Теракт в Турции. Погиб 3-летний ребенок, 15 человек ранены

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В результате взрыва на юго-востоке Турции погиб трехлетний ребенок, еще 15 человек получили ранения, сообщают власти страны.

Взрыв прогремел в городе Вираншехир на границе с Сирией (провинция Шанлыурфа). По данным турецкого агентства Anadolu, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Предположительно целью нападения были квартиры судей, так как в здании, около которого взорвался автомобиль, располагаются квартиры судей и прокуроров.

Место происшествия оцеплено. В городе Вираншехир проживают в основном курды.

URL: http://www.vb.kg/355617
Теги:
Турция, теракт
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