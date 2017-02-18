Абулгазиев: Хватит уничтожать "легкие" Кыргызстана

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ВБ

По всей республике необходимо искоренить незаконную вырубку леса. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, на заседании коллегии Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР, где были подведены итоги деятельности ведомства за 2016 год.

Чиновник остановился на достижениях и недостатках в работе ведомства и подчеркнул, что вопросам экологии и изменениям климата необходимо уделять пристальное внимание.

"Вместе с расширением лесных территорий необходимо увеличивать их вклад не только в экологию, но и в экономику", - сказал Мухамметкалый Абулгазиев.

За 2016 год незаконно были вырублены более 2500 деревьев, ущерб государству составил порядка 2 млн. сомов. Вместе с этим плановая вырубка леса составила 13 тысяч кубов. По республике были высажены 2592 гектар новых саженцев.

В завершении первый вице-премьер-министр поручил руководству Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства и ее территориальным подразделениям активизировать работу по привлечению инвестиций, развитию "зеленой экономики" и повышению эффективности деятельности в данной отрасли.

URL: http://www.vb.kg/355620
Теги:
Гослесхоз, Мухамметкалый Абулгазиев, экология
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