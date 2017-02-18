Чтобы найти легкие деньги, подростки решились на кражу

267  0
ВБ

Спустя месяц были задержаны подростки, которые совершили кражу. Об сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ОВД Аламединского района обратился 35-летний бишкекчанин Т.А., который в заявлении указал, что 15 января примерно в 03:30 часов неизвестные лица украли 2 аккумулятора из грузовой автомашины марки "КамАЗ" припаркованного в с. Лебединовка. Причиненный материальный ущерб составил 20 600 сомов. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 164 (Кража) УК КР.

Оперативники ОВД Аламединского района во время рейдов "Вор" и "Профилактика" по подозрению в совершении данного преступления задержали П.Е., К.А., А.А., Л.В.

В ходе следствия было установлено причастность задержанных к аналогичным двум преступлениям совершенных на территории Аламединского района. В настоящее время ведутся расследования.

URL: http://www.vb.kg/355621
Теги:
кража, Чуйская область, МВД
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  