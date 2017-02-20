Дети конвоя - эстафета пройдена

114  0
Родион Решетов

На базе спортивного центра "Семетей" Департамента по охране и конвоированию ГСИН прошла ежегодная семейная спартакиада "Папа, мама, я - спортивная семья".

Данное мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества. Организаторами являются военнослужащие-родители департамента конвоирования.

В соревнованиях приняли участие 12 семейных команд из всех подразделений ДОК Чуйской области. В состав каждой команды входят два родителя и два ребенка в возрасте от 5 до 10 лет.

Состязания состоят из таких испытаний, как бег, прыжки, метание мяча, семейные эстафеты. Всем участникам соревнований вручены соответствующие дипломы и ценные призы.

За первое место был подарен холодильник, за второе - телевизор, за третье - духовка. Как отметили в пресс-службе ГСИН КР, призы получили все участники, девять команд не вошедших в тройку лидеров получили электрочайники.

"Мы такие мероприятия проводим регулярно, чтобы поддерживать не только сотрудников, но и их семьи. Все участники получили призы в зависимости от того, какое место заняли", - рассказала Элеонора Шаршеналиева, сотрудник пресс-службы ГСИН КР.

URL: http://www.vb.kg/355626
Теги:
ГСИН, дети, спорт
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  