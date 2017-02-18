Министр обороны Турции обвинил НАТО в невыполнении обязательств

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НАТО в настоящее время не выполняет свои обязательства на юго-восточном фланге, альянсу необходимо укреплять это направление. Об этом заявил на Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Турции Фикри Ышык, передает портал n-tv.de.

"НАТО до сих пор не выполнила обязательств на южной стороне. Мы надеемся, что это изменится в ближайшее время", - заявил он.

Ышык также отметил, что альянс "не должен потерять свой потенциал сдерживания и обороноспособности". Министр подчеркнул, что такие задачи необходимо распространить не только на восточное, но и на южное направление.

Отметим, что на 53 Мюнхенской конференции по безопасности форуме принимает участие Президент КР Алмазбек Атамбаев.

URL: http://www.vb.kg/355632
Теги:
Германия, Турция, НАТО
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