Министр обороны Турции обвинил НАТО в невыполнении обязательств

НАТО в настоящее время не выполняет свои обязательства на юго-восточном фланге, альянсу необходимо укреплять это направление. Об этом заявил на Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Турции Фикри Ышык, передает портал n-tv.de.

"НАТО до сих пор не выполнила обязательств на южной стороне. Мы надеемся, что это изменится в ближайшее время", - заявил он.

Ышык также отметил, что альянс "не должен потерять свой потенциал сдерживания и обороноспособности". Министр подчеркнул, что такие задачи необходимо распространить не только на восточное, но и на южное направление.

Отметим, что на 53 Мюнхенской конференции по безопасности форуме принимает участие Президент КР Алмазбек Атамбаев.