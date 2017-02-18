Минобороны Франции обеспокоилось публикацией о российских крылатых ракетах

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Россия должна соблюдать Договор по ракетам средней и малой дальности (РСМД), заявил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщает Лента.ру.

14 февраля, газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Россия секретно развернула крылатую ракету, что нарушает Договор о ракетах средней и малой дальности.

"Этот договор должен соблюдаться. Если он не будет соблюдаться, мы должны реагировать как можно быстрее", - подчеркнул он, выступая на на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Отметим, Президент КР Алмазбек Атамбаев также участвует на пленарной сессии международного форума.

URL: http://www.vb.kg/355633
Теги:
Германия, оружие, Россия, Франция
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