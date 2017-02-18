Меркель стала первой женщиной удостоенной ордена "Курманжан Датка"

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Виктория Куренева

Канцлер Германии Ангела Меркель стала первой женщиной удостоенной ордена "Курманжан Датка".

Вручение высшей награды Кыргызской республики состоялось на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.

После церемонии вручения ордена, состоялась уже двусторонняя встреча Президента КР Алмазбека Атамбаева с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Главы государств обсудили актуальные вопросы кыргызско-германских отношений, ход реализации конкретных договоренностей, перспективы дальнейшей активизации сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и банковской сферах, укрепление политического диалога.

Вместе с орденом "Курманжан Датка" Президент Алмазбек Атамбаев также вручил Федеральному канцлеру фотоальбом по итогам состоявшего в прошлом году ее официального визита в Кыргызстан. В свою очередь Ангела Меркель поблагодарила за эту высокую награду, и отметила, что всегда с особой теплотой вспоминает свой визит в Кыргызскую Республику.

URL: http://www.vb.kg/355637
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ангела Меркель, Германия, награда
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