Президент Алмазбек Атамбаев встретился с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем

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ВБ

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 18 февраля, в рамках рабочего визита в город Мюнхен Федеративной Республики Германия встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем.

В начале встречи глава государства поздравил Антониу Гутерреша с избранием на пост Генерального секретаря ООН и пожелал успехов в его деятельности.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и системой ООН, а также дальнейшие перспективы взаимодействия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в беседе отметил, что с теплотой вспоминает свои визиты в КР.

URL: http://www.vb.kg/355639
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Германия, ООН
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