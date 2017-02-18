Президент Алмазбек Атамбаев встретился с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 18 февраля, в рамках рабочего визита в город Мюнхен Федеративной Республики Германия встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем.

В начале встречи глава государства поздравил Антониу Гутерреша с избранием на пост Генерального секретаря ООН и пожелал успехов в его деятельности.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и системой ООН, а также дальнейшие перспективы взаимодействия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в беседе отметил, что с теплотой вспоминает свои визиты в КР.