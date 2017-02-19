В Бельгии поезд сошел с рельсов. Один человек погиб

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В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на VTM NIEUWS.

По информации издания, погиб один человек, еще около 20 ранены. Всего в поезде находились около 100 человек.

Инцидент произошел неподалеку от станции Левен. Поезд следовал в сторону коммуны Де-Панне.

В настоящее время движение поездов в районе аварии приостановлено. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Фотографию с места происшествия выложил в Twitter пользователь @FrederikVranken. На ней видно, что один из вагонов перевернулся.

URL: http://www.vb.kg/355642
Теги:
Бельгия
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